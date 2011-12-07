В Татарстане самозанятым вернули налоги за 2019 год в размере 139 млн рублей

139 млн рублей налогов было возвращено самозанятым в РТ по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

Управлению федеральной налоговой службы России выделено 1,6 млрд руб. на предоставление субсидий самозанятым гражданам, в том числе ИП-самозанятым, на возмещение уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.

Всего в 2019 году в качестве самозанятых было зарегистрировано 57 602 граждан. На сегодняшний день в республике насчитывается уже 66 474 самозанятых.

Напомним, что Татарстан в 2019 году выбран одним из четырёх пилотных регионов по внедрению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».