В Татарстане за два месяца нуждающиеся жители районов получили около 210 тыс. продуктовых наборов

За два месяца и 4 волны движения «Помощь рядом! Ярдэм янэшэ!» в районы Татарстана были доставлено около 210 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся жителей республики. Рустам Минниханов подвел итоги масштабной акции в рамках движения «Помощь рядом! Ярдэм янэшэ!», сообщает пресс-служба президента РТ.

«Хочу выразить слова благодарности благотворителям, за счет финансовой помощи которых стала возможной реализация столь социально значимой акции. Здесь бюджетных средств нет. Это просто благотворители, наши крупные и малые компании, предприниматели», — цитирует пресс-служба слова главы республики.

Минниханов отдельно поблагодарил компанию «Бэхетле», а также волонтеров на местах.

Напомним, движение «Помощь рядом! Ярдэм янэшэ!» было организовано для обеспечения продуктовыми наборами детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, детей из семей самозанятых и предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей и одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума.