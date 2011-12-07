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Михаил Афанасьев готов купить участок рядом с будущим казанским ЗТО

Ранее о готовности в приобретении участка около ЗТО заявил Ильсур Метшин.
Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев заявил на сессии Совета Осиновского сельского поселения, что готов приобрести участок рядом с будущим казанским ЗТО. Афанасьев отметил, что раз Ильсур Метшин сказал, что построит дом около ЗТО, значит он так и сделает. В свою очередь сам Афанасьев готов последовать примеру мэра Казани. «Если будет это строительство, тоже готов рядом с ним (Ильсуром Метшиным) или где-то в Осинове дом построить», — подытожил глава Зеленодольского района.
КВ
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