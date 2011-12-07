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В Чистополе за две недели бездомные собаки покусали почти триста человек

Надзорное ведомство выяснило, что местные власти не принимают надлежащие меры в отношении бездомных животных.

В Чистополе в ситуацию с бездомными животными пришлось вмешаться прокуратуре. Дело в том, что только за первые две недели января за медицинской помощью в местную больницу обратились 272 жителя города. Также собаки покусали 91 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет. Животные нападали на детей в основном возле школы № 6 и Гимназии № 3, сообщает Прокуратура Татарстана.

Надзорное ведомство выяснило, что местные власти не принимают надлежащие меры в отношении бездомных животных. Городская прокуратура потребовала от руководителя исполкома Чистополя устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

КВ
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