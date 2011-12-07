«Наш двор» - список новых дворов сформирован

Стал известен список дворов, которые отремонтируют в Казани по президентской программе «Наш двор» в 2021-2024 годах.

Напомним, программа была запущена по инициативе президента РТ Рустама Минниханова в 2019 году. На средства, выделяемые под эту программу во дворах многоквартирных домов ремонтируют дороги, тротуары, устанавливают скамейки, урны, детские площадки, размещают площадки ТБО.

В списки программы попадают дворы, которые построены более 5 лет назад и в которых вообще ни разу не был произведен капитальный ремонт. Новый список можно посмотреть на сайте https://dvor.tatar/map/, сообщается на официальном сайте программы.