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«Наш двор» - список новых дворов сформирован

Программа была запущена по инициативе президента РТ Рустама Минниханова в 2019 году.

Стал известен список дворов, которые отремонтируют в Казани по президентской программе «Наш двор» в 2021-2024 годах.

Напомним, программа была запущена по инициативе президента РТ Рустама Минниханова в 2019 году. На средства, выделяемые под эту программу во дворах многоквартирных домов ремонтируют дороги, тротуары, устанавливают скамейки, урны, детские площадки, размещают площадки ТБО. 

В списки программы попадают дворы, которые построены более 5 лет назад и в которых вообще ни разу не был произведен капитальный ремонт. Новый список можно посмотреть на сайте https://dvor.tatar/map/, сообщается на официальном сайте программы.

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