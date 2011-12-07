Татарстанцев просят помнить о правилах пожарной безопасности в лесах

Сотрудники минлесхоза РТ просят татарстанцев помнить о правилах пожарной безопасности в лесах особенно сейчас, с приходом лета. Именно летом в лесных массивах резко увеличивается количество пожаров из-за небрежного обращения с огнем.

Напомним, что согласно правилам пожарной безопасности в лесах запрещается, например, разводить костры в местах с высохшей травой и под деревьями, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленные материалы. Кроме того, нельзя засорять лес разного рода отходами.

Нарушение же этих и других противопожарных правил пребывания в лесу наказывается штрафом от 3 до 200 тыс. рублей.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу или вблизи лесных массивов, просим сообщить об этом по тел.: 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95, напоминают в минлесхозе РТ.