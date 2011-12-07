С января по май 2020 года татарстанцами было куплено более 21 тысячи новых авто

С января по май текущего года татарстанцами было куплено более 21 тысячи новых авто. Республика занимает четвертое место по количеству проданных машин, сообщает «Автостат».

Всего же за этот период в России приобрели 492 тысячи новых легковых автомобиля, где 66 тысяч купили в Москве, 35,4 тысяч – в Московской области и 29,2 тыс. в Санкт-Петербурге. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край с результатом около 18 тыс. машин.

Кроме того, о покупке новых автомобилей приведены данные, где в топ-10 субъектов РФ попали: Башкортостан (17,6 тыс. шт.), Самарская (16,7 тыс. шт.), Свердловская (16,5 тыс. шт.), Челябинская (13,8 тыс. шт.) и Ростовская (12,3 тыс. шт.) области.