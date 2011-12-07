В 2022 году в Авиастроительном районе Казани появится мечеть «Тауфик»

В Авиастроительном районе Казани начали готовить котлован под фундамент будущей мечети «Тауфик». Об этом передает пресс-служба исполкома.

Ее строительство началось по инициативе бывшего руководителя горбольницы №12 Тауфика Сафина. Сообщается, что здание будет двухэтажным и расположится по улице Лечебная, 7.

Площадь мечети составит 263 кв. метра. В нем на мужской и женский будут разделены молельные залы. Также планируется организовать 2 класса для занятий и комнаты для тахарата.

Завершить строительство рассчитывают к 2022 году. На ее возведение казанцы могут перечислить пожертвования. За всеми подробностями можно обратиться по телефону +7(917)888-43-56.