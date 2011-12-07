Заведующий 7-й горбольницы: Cамому молодому пациенту, находящемуся в отделении интенсивной терапии, 28 лет

Заведующий 7-й казанской городской клинической больницы Виталий Григорьев рассказал о заразившихся коронавирусом врачах, о «красной зоне» и пациентах, подключенных к ИВЛ. Об этом передает ТНВ.

По словам врача, в отделении сейчас развернуто реанимационное отделение под названием «палата интенсивной терапии». В нем на данный момент находятся порядка 50 реанимационных коек. В штате трудятся 9 реаниматологов, выходя на смену на по 3-4 часа. Дольше находиться в защитных костюмах уже невыносимо.

«На данный момент у меня трое пациентов на искусственной вентиляции легких. Среди них также есть и возрастные пациенты и есть молодой человек, без сопутствующей патологии» - говорит корреспонденту Григорьев (орфография и пунктуация источника сохранены, — прим. ред.).

Самому молодому пациенту, находящемуся в отделении интенсивной терапии, 28 лет. Другим – от 45-50 лет.