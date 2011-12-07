У Песчаных Ковалей произошла авария между водителем иномарки и мотоциклистом

В социальных сетях появилась видеозапись ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Инцидент произошел в Лаишевском районе Республики Татарстан.

По словам очевидцев, авария произошла близ села Песчаные Ковали Лаишевского района. На опубликованном в сети ролике видно, как водитель машины говорил по телефону, а мотоцикл лежал на дороге рядом. Видимо, на тот момент мужчина вызывал скорую помощь.

К счастью, ни одному участнику ДТП госпитализация не понадобилась, им удалось избежать серьезных травм. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил мотоциклиста. Сейчас этим делом занимаются инспекторы полиции.







