Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

У Песчаных Ковалей произошла авария между водителем иномарки и мотоциклистом

К счастью, ни одному участнику ДТП госпитализация не понадобилась.

В социальных сетях появилась видеозапись ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Инцидент произошел в Лаишевском районе Республики Татарстан.

По словам очевидцев, авария произошла близ села Песчаные Ковали Лаишевского района. На опубликованном в сети ролике видно, как водитель машины говорил по телефону, а мотоцикл лежал на дороге рядом. Видимо, на тот момент мужчина вызывал скорую помощь.

К счастью, ни одному участнику ДТП госпитализация не понадобилась, им удалось избежать серьезных травм. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил мотоциклиста. Сейчас этим делом занимаются инспекторы полиции. 



КВ
Лента новостей