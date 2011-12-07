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Нынешним выпускникам не нужно будет ехать в вузы Минобороны

Набор в военные университеты будет проводиться для абитуриентов в городах их проживания.

Набор в военные университеты будет проводиться для абитуриентов в городах их проживания. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса, передают «Известия».  

Теперь выпускникам не нужно будет ехать в вузы Минобороны. Выездные группы в составе представителей университетов и специалистов профессионального психологического отбора и физподготовки приедут к кандидатам в регионы их проживания сами.

Сообщается, что комиссия начнет работать с 15 июля. Окончательный отбор завершится 10 августа. Зачислят будущих студентов 15 августа. 

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