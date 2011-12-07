Пандемия коронавируса охладила интерес к работе у жителей России

Участниками исследования стали более 7500 российских граждан разных возрастов. Из них 55,5% — женщины и 44,5% мужчины. Свыше 60% россиян находятся в состоянии эмоционального истощения, причем женщины утомлены сильнее, чем мужчины — 67% и 55% соответственно.

После всего пережитого по поводу карантина карьерные достижения людей не зажигают. Больше половины опрошенных ощущают быструю утомляемость, раздражение к окружающим, недовольны жизнью и работой.

— Профессиональное выгорание и эмоциональное истощение сейчас опасно тем, что рабочая эффективность сотрудников достаточно серьезно снижается. А после продолжительного карантина всем организациям и предприятиям нужно будет сделать сильный рывок. И многое будет зависеть от того, сколько у них сотрудников, готовых к этому, — пояснила психолог Екатерина Стрижова.

Если из легкой формы эмоционального истощения люди могут выйти самостоятельно, то при тяжелых степенях им может понадобиться продолжительный отдых.