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В Крыму неофициально открылся пляжный сезон

Официальные пляжи пока закрыты, на них запрещено находиться.

В Крыму потихоньку устанавливается летняя погода. Температура воздуха 24 градуса, температура воды Черного моря 16-18 градусов, в зависимости от глубины. 

Официальные пляжи пока закрыты, на них запрещено находиться. А вот дикие пляжи полны отдыхающих и загорающих крымчан и приезжих, сообщается в соцсетях. В крымских городах разрешили работать летним верандам при кафе и ресторанах. С 15 июня все санатории и профилактории начнут принимать гостей.

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