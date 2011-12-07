В День семьи 12 казанских семей наградят медалью «За любовь и верность»

Символично, что в год 75-летия Великой Победы список награждаемых возглавляют семьи участников Великой Отечественной войны, отметила на заседании оперативного штаба в мэрии города начальник управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина. Так, Алексей Владимирович и Зинаида Ивановна Шевелевы вместе уже 71 год. Глава семьи - житель блокадного Ленинграда, труженик тыла, строил противотанковые рвы. Алексей Владимирович и Зинаида Ивановна награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Семье Николая Григорьевича и Надежды Степановны Аксеновых 47 лет. Глава семьи в 1941 году добровольцем ушел на фронт и воевал до 1944 года, пока не был тяжело ранен и комиссован. Он награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».

В списке награждаемых - известная не только в Татарстане, но и далеко за его пределами семья Шутиковых. Анатолий Иванович - народный артист России, профессор, художественный руководитель Государственного оркестра народных инструментов. Маргарита Якубовна - основатель военно-музыкальных классов на базе Казанской кадетской школы-интерната. 19 июля 2020 года их семья отметит 51 год совместной жизни.

Торжественное мероприятие в этом году из-за санитарно-эпидемиологической обстановки перенесено на более поздний срок, сообщается на сайте мэрии Казани. Но церемония награждения обязательно состоится. А 8 июля памятные медали будут вручены всем парам на дому с соблюдением мер безопасности.