Сервис «Я – школьник» протестировали 500 учащихся Татарстана

В Татарстане запустили обновленную версию цифрового помощника «Я – школьник», созданного осенью прошлого года в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». С новым функционалом приложения ознакомились уже 500 учащихся из разных районов республики.

Как сообщает пресс-служба Минцифры РТ, дабы сделать для школьников учебный процесс увлекательнее, в сервис включили элементы геймификации, которые поспособствуют достижению личных образовательных целей.

По словам руководителя проекта Булата Габдрахманова, внедрение технологии адаптации игровых методов в сферу образования вызывает достаточно много споров, из-за чего разработчики пришли к следующему. Они поняли, что нельзя создавать искусственные поводы для соревнований, коллекционирования каких-либо виртуальных успехов или только ради самих достижений.

Габдрахманов отметил, что важнее разрабатывать такие игровые механики, которые помогут ученикам ощущать свой личный прогресс. Поэтому он совестно с командой приглашает к участию школьных экспертов, психологов и методистов.

Отмечается, что на данный момент ученики тестируют «Бортовой журнал», где появляются результаты, которых они добились за неделю. По мнению специалистов, такой функционал поможет ребятам видеть свой прогресс в учебе и научит их анализировать динамику своей успеваемости.

Сейчас сервис работает сразу на двух языках: на русском и на татарском. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.