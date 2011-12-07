В Татарстане 1803 ветерана и инвалида Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты

Как рассказала начальник отдела назначения и перерасчета пенсии Отделения Пенсионного фонда России по РТ Светлана Гайдук во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ», средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны составляет более 32 тысяч рублей.

Светлана Гайдук подчеркнула, что Указ Президента России носит четкую адресность, в нем прямо определены категории ветеранов, которые имеют право на единовременную выплату к 75-летию Великой Победы.

Выплаты в размере 75 тысяч рублей произведены:

– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны;

– вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Выплаты в размере 5 тысяч рублей произведены:

– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

– лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

– бывшим совершеннолетним узникам нацистским концлагерей, тюрем и гетто.

Участники других боевых действий под действие этого Указа не попадают.