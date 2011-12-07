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В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

Причины кончины установлены в результате лабораторного исследования, вирус идентифицирован.

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, в инфекционное отделение ЦРБ доставили 61-летнего жителя Альметьевска с признаками внебольничной двухсторонней пневмонии. Пациент страдал хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это осложнило состояние мужчины. Спасти его не удалось. 

Также был госпитализирован в РКИБ мужчина 1945 года рождения. У него были схожие симптомы. Наличие коронавирусной инфекции в обоих случаях подтверждено в результате лабораторного исследования.

КВ
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