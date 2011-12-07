Специалист: «В российских вакцинах нет коронавируса, а только один его ген»

В составе российских вакцин от COVID-19 нет коронавируса, сообщил завкафедрой медицинской биологии и генетики КГМУ, профессор Рустем Исламов в ходе круглого стола в Общественной палате РТ.

«В вакцинах, которые вводят в организм человека, нет самого коронавируса, лишь его один ген, который не может вызвать заболевание», — уточнил спикер.

Профессор заметил, что вакцина содержит в себе только один белок вируса, на который и вырабатываются антитела. Поэтому прививка не может вызвать заболевание.