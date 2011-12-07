С 12 мая детские сады в Таатрстане начнут работу в привычном режиме

В Татарстане с 12 мая детские сады начнут работу в привычном режиме, сообщает министерство образования и науки республики.

Родителям нужно будет оформить справку от педиатра. Для этого родителям нужно обратиться по телефону непосредственно к своему участковому врачу, либо позвонить в регистратуру или колл-центр детской поликлиники. Получение справки осуществляется дистанционно, при помощи электронной почты, мессенджеров связи. Главным основанием является отсутствие контактов с инфекциями.

Далеко не все родители с радостью восприняли новость о возможности посещать садики. Одних смущает необходимость ежемесячной оплаты при снижении доходов, другим эта возможность показалась преждевременной. «Неизвестно, с кем контактировали весь месяц дети из разных семей», «При этом никаких средств защиты воспитателям не выдают», «Лучше бы нам сначала разрешили гулять», — обсуждают родители новость в соцсетях.