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Стартует бетонирование пролета для трамвайных путей на мосту второго этапа БКК

На мосту через Монастырскую протоку, входящем во вторую очередь строительства БКК, готовятся начать укладку трамвайных путей.

На данный момент ведутся работы по укладке рельсошпальной решетки будущих трамвайных путей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На участке строящейся дороги уже заасфальтировано 1200 кв.м. тротуаров, установлено 880 погонным метров бортового камня.

На мосту ведется подготовка к бетонированию пролетного сооружения, на котором расположатся трамвайные рельсы.

Строительство второго этапа Большого Казанского кольца ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

КВ
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