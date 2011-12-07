Стартует бетонирование пролета для трамвайных путей на мосту второго этапа БКК

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На данный момент ведутся работы по укладке рельсошпальной решетки будущих трамвайных путей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
На участке строящейся дороги уже заасфальтировано 1200 кв.м. тротуаров, установлено 880 погонным метров бортового камня.
На мосту ведется подготовка к бетонированию пролетного сооружения, на котором расположатся трамвайные рельсы.
Строительство второго этапа Большого Казанского кольца ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».