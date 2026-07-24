На следующей неделе в Татарстане ожидается жара до +35 и дожди

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Республика
24 июля 2026  13:24

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу в республике переменная облачность, местами грозы с порывами ветра до 15–18 м/с. Ночью температура составит +16…+21°, днём воздух прогреется до +28…+33°.

В Казани завтра также возможны грозы. Ночью — +19…+21°, днём ожидается до +30…+32°.

В воскресенье осадков не прогнозируется: ночью +17…+22°, днём — жара до +30…+35°.

27 июля сохранится переменная облачность, местами кратковременный дождь и порывы ветра до 14 м/с. Ночные температуры — +19…+24°, дневные — до +30…+35°.

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