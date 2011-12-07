Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Улицы в центре Казани оказались затоплены из-за закрытых дождеприемных колодцев

Колодцы были закрыты металлическими листами, чтобы в канализационные сети из-за проходящих дорожных работ не попал строительный мусор.

Улицы в центре Казани оказались затоплены из-за закрытых дождеприемных колодцев, сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города.  

В сообщении сказано, что колодцы были закрыты металлическими листами, чтобы в канализационные сети из-за проходящих сейчас дорожных работ не попал строительный мусор. По этой причине улицы Татарстан, Островского, Пушкина оказались затоплены. На данный момент на этих участках работают аварийные бригады.

В пресс-службе также добавили, что из-за этого же случилось происшествие с машинами по улице Татарстан.

«Так как верхний слой дороги снят, уровень дороги там гораздо ниже. Эта полоса была закрыта ограждениями. Но из-за ливня ограждения смыло в сторону, а водители, которые хотели ускориться и объехать пробку, попали на участки без асфальта», — пояснили представители мэрии Казани.

Сейчас машины уехали своим ходом, уровень воды снизился, а ограждения восстановлены.

КВ
Лента новостей