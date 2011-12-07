Улицы в центре Казани оказались затоплены из-за закрытых дождеприемных колодцев, сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города.

В сообщении сказано, что колодцы были закрыты металлическими листами, чтобы в канализационные сети из-за проходящих сейчас дорожных работ не попал строительный мусор. По этой причине улицы Татарстан, Островского, Пушкина оказались затоплены. На данный момент на этих участках работают аварийные бригады.

В пресс-службе также добавили, что из-за этого же случилось происшествие с машинами по улице Татарстан.

«Так как верхний слой дороги снят, уровень дороги там гораздо ниже. Эта полоса была закрыта ограждениями. Но из-за ливня ограждения смыло в сторону, а водители, которые хотели ускориться и объехать пробку, попали на участки без асфальта», — пояснили представители мэрии Казани.

Сейчас машины уехали своим ходом, уровень воды снизился, а ограждения восстановлены.