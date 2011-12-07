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Видеобучение в школах оставят

По словам главы Минпросвета России, будет создана система видеосвязи для школ.

В России разрабатывается информационная система для школ, которая призвана дополнять традиционное обучение. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» в режиме видеосвязи», сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы Минпросвета России, будет создана система видеосвязи для школ. Чтобы, например, во время болезни ученики могли общаться с учителями и им не пришлось бы потом наверстывать изучение пропущенного материала. Поможет видеосвязь и отстающим ученикам, с которыми учителя смогут проводить дополнительные занятия. 

Таким образом, учитывая полученные опыт дистанционного обучения в период пандемии, будет создана государственная информационная система — «Цифровая образовательная среда».

КВ
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