Видеобучение в школах оставят

В России разрабатывается информационная система для школ, которая призвана дополнять традиционное обучение. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» в режиме видеосвязи», сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы Минпросвета России, будет создана система видеосвязи для школ. Чтобы, например, во время болезни ученики могли общаться с учителями и им не пришлось бы потом наверстывать изучение пропущенного материала. Поможет видеосвязь и отстающим ученикам, с которыми учителя смогут проводить дополнительные занятия.

Таким образом, учитывая полученные опыт дистанционного обучения в период пандемии, будет создана государственная информационная система — «Цифровая образовательная среда».