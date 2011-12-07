Сообщества Татарстана проведут 6-часовой онлайн-марафон в День России

Официальные сообщества Татарстана запустят онлайн-марафон в социальных сетях в День России, сообщают организаторы.

Так, с 12.00 до 18.00 в прямом эфире расскажут об истории государственных символов России, проведут кулинарный мастер-класс «Кухни народов Поволжья», социальную акцию «Оставайся донором». Также в программе заявлено включение из районов республики и поздравление российских звезд.

В завершение марафона пройдет онлайн-концерт с участием татарстанских исполнителей: Венера Ганиеева, ВИА Волга-Волга, Эльмира Калимуллина, «Ворожея» и другие звезды РТ.