ПФР по РТ: Неработающим гражданам, ухаживающим за престарелыми, положена компенсация

Неработающий гражданин, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином может оформить ежемесячную компенсационную выплату в размере 1200 рублей. Выплаты будут назначены нетрудоспособному гражданину, за которым осуществляется уход. Об этом напомнили в ПФР по РТ.

«Обращаем внимание, что к нетрудоспособным гражданам, за которыми может быть установлена компенсационная выплата в связи с осуществлением ухода, относятся: дети-инвалиды, инвалиды I группы; престарелые граждане, достигшие 80 лет», — уточнили в организации.

Ухаживающим может быть признан неработающий или самозанятый гражданин, независимо от того является ли он членом его семьи.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление через госуслуги или обратиться в Пенсионный фонд, предоставив соответствующие документы.

Выплаты назначаются с момента, когда гражданин, осуществляющий уход, обратился за их назначением.

«Период ухода засчитывается ухаживающему, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии в будущем», — уточнили в ведомстве.