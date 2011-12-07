В правилах по бесплатной парковке для инвалидов произошли изменения

Подать заявление на бесплатную парковку можно в личном кабинете на портале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором совершается поездка. Больше никаких заявлений и звонков делать не нужно, потому что все необходимые данные об инвалиде уже имеются в базе Федерального реестра инвалидов. Также заявление можно подать в личном кабинете инвалида на сайте Федерального реестра инвалидов или непосредственно в МФЦ.

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, которым управляет человек, имеющий первую или вторую группу инвалидности, или тот, кто перевозит ребенка-инвалида. Кроме того, бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Обратите внимание, по новым правилам подать заявление можно только на одно транспортное средство. При необходимости гражданин может изменить сведения об автомобиле, на котором он совершает поездку. Эта поправка в закон позволяет занести в реестр даже номер такси, вызванного для перевозки человека с ограниченными физическими возможностями. В этом случае такси сможет бесплатно парковаться без риска получить штраф.

— Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года — до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений Федерального реестра инвалидов, — подчеркнул управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Кстати, с 1 июля 2020 года информация об автомобиле, перевозящем инвалида, имеет силу на территории всей страны. До этого в каждом субъекте Российской Федерации была своя база номеров машин, на которые распространяются льготы. Теперь, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то бесплатно пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе страны.