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В «Татспиртпроме» рассказали о подорожании себестоимости производства водки

В этом году цена на производство водки выросла на 3%.

Подорожание себестоимости производства водки в этом году выросло на 3%. Об этом в интервью РБК рассказал директор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

По его словам, увеличение стоимости связана с ростом цен на сырье. Максудов отметил, что в стране выросла стоимость на следующие товары: металл, сахар, воду, дерево.

Руководитель предприятия рассказал изданию, что им удалось сделать запасы некоторых групп товаров, а также заключила договора с фиксированной ценой на поставки. 

КВ
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