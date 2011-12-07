В «Татспиртпроме» рассказали о подорожании себестоимости производства водки

Подорожание себестоимости производства водки в этом году выросло на 3%. Об этом в интервью РБК рассказал директор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

По его словам, увеличение стоимости связана с ростом цен на сырье. Максудов отметил, что в стране выросла стоимость на следующие товары: металл, сахар, воду, дерево.

Руководитель предприятия рассказал изданию, что им удалось сделать запасы некоторых групп товаров, а также заключила договора с фиксированной ценой на поставки.