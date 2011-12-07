В РТ для дезинфекции временных инфекционных госпиталей используют аэрозоли и сухой туман

Замглавы Управления Роспотренадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что для дезинфекции временных инфекционных госпиталей после закрытия используют аэрозоли и сухой туман.

На пресс-конференции она рассказала, что перед уборкой отделения производится обработка помещения «современными дезинфекционными средствами» ­– аэрозолью и сухим туманом. После экспозиции делается контроль качества, сотрудники берут смывы с поверхностей на кишечную палочку и возбудителей COVID-19. В случае отрицательного результата исследования, больница получает разрешение на работу и может принимать пациентов, не зараженных коронавирусом.

В бывших временных инфекционных госпиталях очищают вентиляцию, обрабатывают все поверхности, постельное белье, матрасы и подушки