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В РТ для дезинфекции временных инфекционных госпиталей используют аэрозоли и сухой туман

В бывших временных инфекционных госпиталях очищают вентиляцию, обрабатывают все поверхности, постельное белье, матрасы и подушки.

Замглавы Управления Роспотренадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что для дезинфекции временных инфекционных госпиталей после закрытия используют аэрозоли и сухой туман.

На пресс-конференции она рассказала, что перед уборкой отделения производится обработка помещения «современными дезинфекционными средствами» ­– аэрозолью и сухим туманом. После экспозиции делается контроль качества, сотрудники берут смывы с поверхностей на кишечную палочку и возбудителей COVID-19. В случае отрицательного результата исследования, больница получает разрешение на работу и может принимать пациентов, не зараженных коронавирусом.

В бывших временных инфекционных госпиталях очищают вентиляцию, обрабатывают все поверхности, постельное белье, матрасы и подушки

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