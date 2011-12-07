Метшин предложил провести в Казани форум архитекторов

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести на базе КГАСУ форум архитекторов для обсуждения новых проектов. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами и выпускниками КГАСУ.

«Я предлагаю на базе нашего архитектурного университета провести осенью форум. Готов оплатить дорогу, чтобы хоть вас увидеть опять. Сказать своим оппонентам: вот они вернулись, я же обещал, все наши птенцы. Пообсуждаем, поштурмим. Кто не сможет приехать, присоединятся в формате онлайн», — сказал Метшин.

Он уточнил, что на форуме молодые архитекторы смогут представить свои портфолио с работами, а городские власти «будут иметь в виду потенциал» специалистов.