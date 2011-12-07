Перед поездкой в Татарстан туристы чаще всего покупают платки для похода в церкви и мечети

Аналитики интернет-магазина Wildberries изучили список самых популярных онлайн-покупках путешественников по России.

По сообщению пресс-службы маркетплейса, путешественники все чаще заказывают онлайн покупки с доставкой в места отдыха, чтобы не переплачивать за багаж или перемещаться по стране налегке.

В список лидеров по росту таких заказов на Wildberries вошёл и Татарстан. Он показал 105% роста с 1 по 9 июня 2021 года по сравнению с тем же интервалом прошлого года. Отправляясь в республику, по сообщению интернет-магазина, туристы выбирают головные уборы для посещения храмов — православные капоры и платки, число заказов которых выросло в два раза, а также и хиджабы для мечетей. Их заказали в пять раз больше.

Также в исследование попали предпочтения туристов, отправляющихся в эко-туры на Алтай, Камчатку или Байкал. Рост заказов в эти регионы на первом месте рейтинга. Они все чаще заказывают палатки, рюкзаки и палки для скандинавкой ходьбы, а также специальные треккинговые ботинки, отмечен повышенный спрос на надувные лодки для сплавов.

Гости Ростовской области заказывают удочки и рыболовные костюмы, резиновые сапоги и охотничьи ножи. Посетители курортов Краснодарского края — пляжные коврики, надувные матрасы для плавания и шезлонги. В Ставропольский край едут, предварительно заказав с доставкой плавки, купальники и шапочки для бассейна, а также журналы и газеты и настольные игры.

Гости Калининградской области и Санкт-Петербурга просят доставить к местам назначения путеводители и туристические брошюры.

А самыми популярными онлайн-покупками туристов в первой половине июня 2021 года, согласно исследованию Wildberries, стали палатки и палки для скандинавской ходьбы



