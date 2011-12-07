В Набережных Челнах волонтеры почти 3,5 тыс. раз доставили лекарства для «ковидных» больных

В Набережных Челнах волонтеры более 3 тыс. раз доставили лекарства для коронавирусных больных, сообщила ИА «Татар-информ» лидер волонтерского штаба Автограда Анастасия Гайфулина.

«С ноября 2020 года по январь текущего года челнинцы доставили 3460 упаковок медицинских препаратов пациентам. В работе приняли участие 80 волонтеров из молодежных центров, медицинских образовательных учреждений и просто инициативные граждане», — уточнила собеседница агентства.

Она также уточнила, что доставкой медикаментов занимаются 80 человек из молодежных центров, медицинских образовательных учреждений и просто инициативные граждане.

В качестве поддержки движения исполком Челнов обеспечил волонтеров транспортными картами, масками, антисептиками и топливными картами.

В последние дни заявок на доставку лекарств стало значительно меньше, уточнила Гайфуллина.