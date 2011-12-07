«Путеводитель до Берлина»: спасибо всем, кто не остался равнодушным!

- Здравствуйте, наконец-то мы с вами увиделись и познакомились вживую, - так приветствовала Венера Абдулловна участников рубрики «История войны в вещах». Целый год в преддверии 70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне наши читатели делились рассказами о семейных реликвиях, которые остались после своих родных - фронтовиков и тех, кто, как говорится, приближал победу в тылу. На призыв газеты было прислано много историй и все они были такими искренними, теплыми, что оставить их в в только только в газетной подшивке рука не поднималась, - призналась собравшимся Венера Абдулловна. И тогда к нам пришла идея собрать лучшие рассказы в одну книгу.

Идея пришлась многим по душе, для ее осуществления откликнулся спонсор в лице генерального директора ПАО «Таттелеком» Лутфуллы Шафигуллина и буквально за неделю до 71-летней годовщины Победы при содействии Союза журналистов РТ книга вышла в свет тиражом в 3500 экземпляров.

Сегодня, наконец-то, издание увидели те, кто поделился удивительными историями о своих семейных реликвиях. На презентацию авторы рассказов пришли с теми самыми вещами, о которых рассказывали. Было удивительно, невероятно и потрясающе воочию видеть эти предметы войны, еще раз из уст свидетелей слышать рассказы о них и не только. Соавторы книги за те полтора часа встречи как будто вновь пережили не только историю своих близких, но и всех тех, кто пришел на встречу. Они сами за короткое время знакомства как будто сроднились, стали ближе друг другу. И все время повторяли: книга нужна нам, детям фронтовиков, нашим внукам и правнукам как память, которая будет передаваться из поколения в поколение и дальше.