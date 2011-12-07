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В Казани мужчина за рулем легковушки сбил девочку на велосипеде и уехал

Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе.

В Казани мужчина за рулем иномарки сбил девочку на велосипеде и уехал с места ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях, прикрепив видеозапись с места аварии.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Восстания и Ибрагимова. Иномарка сбила ребенка с велосипедом на пешеходном переходе. Водитель вышел из автомобиля, помог девочке подняться, что-то спросил и увел в сторону от дороги. Пожилой мужчина, проходящий мимо, кричит, что девочку нужно отвезти в больницу.

КВ
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