Балалайка и алтайский варган: в Казани проходит фестиваль этномузыки «Таба»

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Молодежный фестиваль этномузыки «Таба» в эти минуты проходит на Кремлевской набережной в Казани.
В честь дня России на сцене выступят музыкальные коллективы из Москвы, Казани, республики Марий Эл и Альметьевска.
Кроме того, жители и гости столицы на территории этногородка могут познакомится с культурой народов мира , пройти мастер-классы по гончарному делу и попробовать сыграть на национальных инструментах.
Специально для корреспондента "Казанских ведомостей" музыканты показали, как может сочетаться балалайка с алтайским варганом.
Для желающих приобрести различные товары, а эта одежда и украшения изготовлены вручную, также работает на территории этномаркет.
Пока музыканты настраивали свои инструменты, посетители старались заранее занять места, чтобы в течении нескольких часов наслаждаться ритмами этномузыки.
Завершит фестиваль фольк-группа «Хмельная ворга» из Казани.