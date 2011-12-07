Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Балалайка и алтайский варган: в Казани проходит фестиваль этномузыки «Таба»

В честь дня России на сцене выступят музыкальные коллективы из Москвы, Казани, республики Марий Эл и Альметьевска.

Молодежный фестиваль этномузыки «Таба» в эти минуты проходит на Кремлевской набережной в Казани. 

В честь дня России на сцене выступят музыкальные коллективы из Москвы, Казани, республики Марий Эл и Альметьевска. 

Кроме того, жители и гости столицы на территории этногородка могут познакомится с культурой народов мира , пройти мастер-классы по гончарному делу и попробовать сыграть на национальных инструментах. 

Специально для корреспондента "Казанских ведомостей" музыканты показали, как может сочетаться балалайка с алтайским варганом.  

Для желающих приобрести различные товары, а эта одежда и украшения изготовлены вручную, также работает на территории этномаркет. 

Пока музыканты настраивали свои инструменты, посетители старались заранее занять места, чтобы в течении нескольких часов наслаждаться ритмами этномузыки. 

Завершит фестиваль фольк-группа «Хмельная ворга» из Казани.

КВ
Лента новостей