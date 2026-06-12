Беляев посетил пункт размещения пострадавших от атаки БПЛА

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев посетил пункт временного размещения жителей дома, пострадавшего от атаки беспилотника. В настоящее время эвакуированные размещены в лагере «Алмаш», где им созданы все условия для временного проживания.



Беляев лично пообщался с людьми и ответил на их вопросы. Он отметил, что все семьи обеспечены горячим питанием, водой и всем необходимым. Уже завтра пострадавших планируют перевести в санаторий на весь период восстановительных работ.



После обследования здания и получения разрешений жители смогут вернуться в квартиры, чтобы забрать документы и личные вещи. «Несмотря на сложную ситуацию, люди держатся достойно и настроены оптимистично. Будем сопровождать каждую семью и оказывать всю необходимую помощь», — заявил глава района.