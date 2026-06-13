Казань встречает третий этап главной гоночной серии России

13–14 июня на автодроме «Казань Ринг Каньон» пройдут соревнования третьего этапа СМП РСКГ. Зрителей ждут заезды в шести классах: SMP TCR Russia, SMP GT4 Russia, «Супер-продакшн», «Туринг-лайт», S1600 и SMP Formula 4.

СМП РСКГ — это ведущая национальная серия кольцевых гонок под эгидой Российской автомобильной федерации. Проект поддерживается программой SMP Racing. Всего в сезоне-2026 запланировано десять гоночных уик-эндов на шести трассах страны.

Для Татарстана этап особенно важен. В топ-классе SMP TCR Russia стартуют две местные команды: TAIF Motorsport и Innostage AG Team. В их составе — казанские пилоты: шестикратный чемпион России Дмитрий Брагин и молодой гонщик Рустам Фатхутдинов (сын народного артиста РТ Салавата Фатхутдинова).

На трек выйдут как подготовленные LADA Vesta, так и спорткары Mercedes, Porsche, BMW в категориях TCR и GT4.

На площадке организуют прогулки по пит-лейн, встречи с пилотами, фото с гоночными машинами и знакомство с симуляторами SMP Esports.