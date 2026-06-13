Выставка «Сделано в Татарстане» пройдет в Казани в дни саммита Россия – АСЕАН

С 15 по 19 июня в Центре уникального мастерства Казани развернется экспозиция, посвященная достижениям республики. Выставка станет частью программы саммита «Россия – АСЕАН» и познакомит гостей с промышленным, научно-технологическим и социально-гуманитарным потенциалом региона. Для широкой публики экспозиция будет открыта 20 и 21 июня.



В выставке примут участие более 90 компаний и организаций Татарстана, включая Казанский вертолетный завод, КАМАЗ, «Соллерс Алабуга», «Аурус», «Татнефть» и другие. Гостям представят уличную и внутреннюю выставочные зоны общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. Среди экспонатов — вертолет Ансат-М, линейка автомобилей КАМАЗ, электромобиль «АТОМ», автобусы, сельскохозяйственная техника и мобильные медицинские комплексы.



Страны Юго-Восточной Азии остаются приоритетным направлением для внешнеэкономической деятельности Татарстана. Делегации государств АСЕАН проявляют большой интерес к республике, а местные компании заинтересованы в расширении сотрудничества с этим регионом.