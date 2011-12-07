Путин написал статью о единстве русских и украинцев

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Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Труд главы государства опубликован на его официальном портале, причем не только на русском, но и на украинском языке.
В начале материала Путин упомянул о «Прямой линии», где ему задали вопрос о российско-украинских отношениях. Тогда Президент ответил, что считает русских и украинцев — одним народом и анонсировал написание статьи на эту тему.
В своей статье Путин рассмотрел с точки зрения истории этапы формирования Украины как отдельного государства и ее взаимоотношения с Россией в разных периодах. Он также заявил, что считает современную Украину целиком детищем советской эпохи и воспринимает возникшую между Россией и Украиной стену как большую общую беду.
«Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства», — отметил в статье глава государства.
Путин пишет о своей уверенности, что подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией.
«Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ», — резюмируют Путин в конце своей статьи.