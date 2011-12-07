Путин написал статью о единстве русских и украинцев

Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Труд главы государства опубликован на его официальном портале, причем не только на русском, но и на украинском языке.

В начале материала Путин упомянул о «Прямой линии», где ему задали вопрос о российско-украинских отношениях. Тогда Президент ответил, что считает русских и украинцев — одним народом и анонсировал написание статьи на эту тему.

В своей статье Путин рассмотрел с точки зрения истории этапы формирования Украины как отдельного государства и ее взаимоотношения с Россией в разных периодах. Он также заявил, что считает современную Украину целиком детищем советской эпохи и воспринимает возникшую между Россией и Украиной стену как большую общую беду.

«Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства», — отметил в статье глава государства.

Путин пишет о своей уверенности, что подлинная суверенность Украины воз­можна в партнерстве с Россией.

«Наши духов­ные, человеческие, цивилизационные связи форми­ровались столетиями, восходят к одним истокам, зака­лялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих мил­лионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ», — резюмируют Путин в конце своей статьи.