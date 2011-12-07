Казанские госавтоинспекторы вычислили водителя авто с перевернутыми номерами

Казанские госавтоинспекторы вычислили хозяина автомобиля с перевернутым задним номером, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Казани.

По информации ведомства, нарушение ПДД было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Госавтоинспекторы наткнулись на фотографию автомобиля «Мерседес» с перевернутым номером.

Хозяином авто оказался 40-летний местный житель, который сразу же признал свою вину.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством с видозмененным государственным регистрационным знаком, что препятствует его идентификации». Мужчине грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.