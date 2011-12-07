СК по РТ завершил расследование дела о гибели рабочих, выпавших из подъемника в Казани

Следственный комитет по РТ направил в суд дело о гибели троих рабочих, выпавших из подъемника в Казани во время проведения работ по облицовки фасада. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По данным ведомства, строительная фирма «Казанский Фасад» заключила договор на облицовку фасада новостроек в ЖК «АртСити». Руководитель компании, не имеющий профессионального образования по промышленной безопасности, назначил ответственным за работы сотрудника, который также не обладал достаточной информацией о вопросах безопасности.

Ко всему прочему, для выполнения работ компания наняла пятерых монтажников без достаточной квалификации.

Все это привело к тому, что в начале марта 2020 года при выполнении работ по облицовке фасада из неисправного подъемника с высоты седьмого этажа выпали пятеро рабочих. Двое мужчин скончались на месте, третий — в больнице.

Руководителю фирмы и ответственному сотруднику предъявлены обвинения по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».