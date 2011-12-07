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УФАС по РТ назвал самые частые нарушения в сфере нацпроектов

За 2021 антимонопольная служба проверила более 90 закупок.

В результате контроля за реализацией национальных проектов в Татарстане антимонопольной службой было выявлено 52 нарушения. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов. 

«За 2021 год Татарстанским УФАС проверено более 90 закупок, из них 52 были с нарушениями, было выдано 5 предписаний», — сказал спикер. 

По словам Яфизова, в сфера нацпроектов чаще всего выявляются следующие нарушения: в оформлении документов, не размещение проектно-сметной документации, неправомерное отклонение заявок участников и так далее.

КВ
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