Владимир Жаворонков: Вызовов «скорой» с избирательных участков не поступало, вакцинация идет в плановом режиме

Отвечая на вопрос журналистов, Жаворонков разъяснил: при выявлении избирателя с повышенной температурой тела, ему будет предложен вызов «скорой помощи», либо приглашение медицинского работника на избирательный участок.

«Повышенной считается температура от 37,2 градусов, — дополнила коллегу Любовь Авдонина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Если человек пожелает проголосовать, несмотря на свое состояние, для этого предусмотрено отдельное помещение. Для того, чтобы организовать голосование, член избирательной комиссии должен быть в маске, перчатках и халате, после голосования урна должна быть обработана. Все это расписано в специальных регламентах. Далее решается вопрос о консультации избирателя врачом», подытожила Авдонина.