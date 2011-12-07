Житель Нижнекамска спас из огня пьяных соседей

В пятницу житель многоэтажки на пр. Вахитова, что в Нижнекамске, спас из огня пожара двух пьяных соседей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Пожар начался после 20 часов вечера. Житель многоквартирного дома обратил внимание, что в его жилье погасло электричество. Выйдя на лестничную площадку мужчина увидел, что из двери соседей валит дым. Он выбил ее нижнюю часть, пробрался в задымленное помещение и поочередно вытащил на свежий воздух мужчину и женщину. Прибывшие на место инцидента пожарные потушили огонь за 10 минут. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.