Писательница Вера Хамидуллина: Вредные детские книги могут привести в секту

Об этом и многом другом рассказала гостья редакции «Казанских ведомостей» — детская писательница Вера Хамидуллина. Представляем гостя Вера Хамидуллина — писательница, переводчик и издатель, председатель комиссии детской литературы Союза российских писателей, заслуженный деятель искусств РТ, автор более 20 сборников поэзии, прозы, научно-популярной и детской литературы. Обладатель Гран-при на III Берлинском международном литературном конкурсе «Лучшая книга года 2012». Путь писателя — Вы помните, как впервые проявили интерес к чтению? — В детстве я была жутко непослушной, а бабушка читала мне вслух независимо от того, слушаю я ее или нет. Как только она прерывала чтение, я моментально спрашивала: «А дальше?» А однажды бабушка сказала, что устала читать, и предложила мне почитать самой. В итоге она научила меня читать в три с половиной года. — Расскажите о своем литературном дебюте. — Свое первое стихотворение я написала в третьем классе, когда мы переехали с Северного Урала в Горьковскую область. На новом месте у меня не было друзей, началась депрессия. Неподалеку от дома росла ива, на которую я забиралась каждый вечер. Ей и было посвящено мое первое стихотворение как единственному другу. Впрочем, ничего из написанного мной в детстве и юности не было опубликовано в то время. Моя первая книга издана, когда мне было 44 года. — Как это произошло? — Мы с мужем смотрели телепередачу в праздник 8 Марта, в которой женщина читала какие-то жуткие стихи, а потом сообщила, что у нее скоро выйдет сборник. Тогда муж заметил, что у меня много стихов, они намного лучше услышанных, и предложил попытаться их издать. Я согласилась, но для сборника за месяц написала больше 100 новых стихотворений. Осуществить мечту помог набережночелнинский писатель Вахит Имамов, который дал первую положительную оценку моему творчеству. Что читают современные дети — Часто приходится слышать мнение, что современные дети стали меньше читать… — Они читают очень выборочно. Нагрузка на современных детей значительно выше, чем раньше, им приходится много читать по разным предметам. При этом доступной информации стало больше. Им проще знакомиться с произведениями по так называемому краткому содержанию. Доходит до смешного. Помню, как прочитала в одном из таких опусов, предназначенном школьникам, трактовку гоголевского «Ревизора»: «Человек приехал в город N и, зайдя в трактир, спросил, кто в городе занимает руководящую должность». Косноязычие — результат потребления сокращенной информации. — Нынешние дети читают классических авторов? — Пару лет назад Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям обратилось ко мне с запросом провести в Татарстане анкетирование на предмет интереса к чтению и выявления тематики читаемых книг. Было опрошено приблизительно 500 детей разного возраста — посетителей библиотек. Выяснилось, что до 4-го класса 80 процентов детей читают в основном российских авторов. После этого картина меняется диаметрально — перекос идет в сторону иностранных авторов. Из татарских авторов они назвали только три имени: Габдулла Тукай, Абдулла Алиш и Роберт Миннуллин. — В чем, по-вашему, причина такой тенденции? — Это очень грустно, но неудивительно. Во время проведения анкетирования я была приглашена в Казанский университет выступить с докладом о детской литературе. Воспользовавшись случаем, опросила по этой же теме студентов-филологов, которые в будущем будут заниматься с детьми, пропагандировать, кого и зачем читать. Результат оказался тем же, что и у детей. Татарских авторов смогли назвать только четверо из 20 студентов. Причем к уже названным добавился только Муса Джалиль. Как говорится, рыба гниет с головы. Если учитель не знает писателей, то откуда их знать его ученикам? — Чем отличаются современные дети? Каковы их литературные вкусы? — Современная детская литература должна быть познавательной. Интересно, что у детей пользуются популярностью книги авторов-ученых. Еще хочу заметить, современные дети значительно менее наивны, чем были мы в их возрасте. Они понимают юмор, подтекст. О вредных книгах — Что отличает хорошую детскую книгу от плохой? — Отличать хорошую книгу от плохой прежде всего должны научиться родители. Учитывая специфику современного книгоиздания, любой автор, имея деньги, может издать почти любую книжку. Как правило, это книги крайне сомнительного содержания, написанные в очень менторском тоне или содержащие сомнительные педагогические посылы. — Приведите пример. — Однажды я столкнулась с одной книжкой, автором которой был экономист, правительственный чиновник. Мне стало страшно, что она попадет в руки детям. Рассказчик делится историями из своего детства в голодные военные годы. — И что здесь могло быть крамольного? — Понимаете, есть поступок, а есть проступок. Любой проступок, если вы его даете на страницах детской книги, должен подводить к неким моральным заключениям, а после сподвигнуть на поступок. Так вот, в одном из рассказов главный герой замечает, как мать прячет кусок хлеба. Мальчик съедает хлеб, а потом терзается страхом от того, что мать догадается, кто это сделал. И все! Мальчик не осознает своей вины, не просит прощения, он просто боится. Чему учит это произведение? Тому, что, если тебя не поймают, то можно украсть даже последний хлеб у родных. Автор не понимал сути моих претензий, ему казалось, что он рассказывает детям правду о голоде в военные годы. — И часто вы встречаете вредные детские книги? — Случается. Одна секта издала книгу для привлечения новых членов в свои ряды. В предисловии говорится, что это произведение о первой любви, теплых и нежных отношениях. И правда, начало у книги оказалось хорошим, добрым. А на двадцатой странице мы наблюдаем очень грязную, натуралистичную постельную сцену. Дальше идет теологическая зарисовка о том, как забеременевшую девочку спасает вера. В чем тут суть? Эта книга — методическая разработка. Начало рассчитано на родителей, которые редко читают детские книги дальше первых страниц. Подросток, дочитав до сексуальной сцены, проявляет интерес и дочитывает книгу до конца, ожидая повторения чего-то подобного. А дальше он пойдет на сайт секты. О книгоиздании и проблемах чтения в стране — В чем, по-вашему, проблема привлечения детского внимания к чтению? — С 2012 года я занимаюсь изданием серии книг «Современные авторы — детям». За это время у нас вышло более 50 книг. Когда я пришла в литературу, у меня сработала спортивная, командная установка. Не должны татарские и русские авторы стоять по разные стороны литературной баррикады. Так мы стали издавать билингвальные издания, ставшие общей площадкой, объединившей лучших детских авторов. Современное книгоиздание ограничивает ребенку доступ к хорошим книгам. Достаточно открыть любое издание и посмотреть его тираж: тысяча экземпляров, редко больше. Московские издательства берутся печатать только известных авторов. Это маркетинговая политика. Книга должна продаваться, а тираж должен быть небольшим, чтобы быстро вернуть потраченные деньги. — Что можно сделать для того, чтобы изменить ситуацию? — Библиотеки должны сопровождать человека на протяжении всей жизни, начиная с детского сада. Если книга находится в шаговой доступности, рано или поздно детская рука к ней потянется. Несомненно, библиотеки в дошкольных учреждениях — вопрос недалекого будущего. И хочется надеяться, что их комплектование будет проходить в республике повсеместно, при этом получит государственную поддержку. Еще у нас в стране отсутствует общественный институт, занимающийся обучением родителей будущих школьников. Ребенок, оказавшись в школе, испытывает колоссальный стресс. Родители должны знать базовые методики, которые помогут развить у ребенка тягу к чтению и учебе, понять, какие этапы они должны пройти вместе с ним. Билингвальность и детские писатели — Каких детских авторов вы бы посоветовали? — Многие наши замечательные детские писатели малоизвестны, причем совершенно незаслуженно. Например, немногие знакомы с творчеством великолепного сказочника, жившего в Казани в начале прошлого века, Николая Петровича Вагнера. Этого ученого-зоолога, работавшего в Казанском университете и писавшего сказки для детей, его современники называли русским Андерсеном. Творчество Вагнера созвучно с Бажовым. В сюжетах сплетение бытового и волшебного: когда человек живет в обычных обстоятельствах, но вдруг с ним приключаются невероятные события с элементами настоящего колдовства. — Что скажете о современных татарстанских авторах? — Лучшим детским писателем Казани я считаю Бориса Вайнера. Еще хочу заметить, Набережные Челны в последнее время превратились в маленькую детскую литературную Мекку. У нас живут Сания Шавалеева, Елена Степанова, Анна Снежина. На подъеме детская литература на татарском языке. Целый ряд талантливых авторов работают, создавая произведения в лучших традициях Габдуллы Тукая и Абдуллы Алиша. — Обучать ребенка в билингвальной среде — это хорошо? — Первое слово, которое ребенок слышит в своей жизни, произносится на его родном языке. Безусловно, тексты на родном языке он воспринимает точнее, четче и глубже. Но билингвальность — это замечательно. Во-первых, формируются разнообразные речевые клише, которые помогут изучению иностранных языков в будущем. Через родной язык мы познаем другие языки, другую культуру. Культура чтения билингвальных книг приводит к культуре общения, что особенно важно в нашей многонациональной республике.