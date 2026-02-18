Более 1,2 тысячи татарстанцев прошли обучение налоговой грамотности

В 2025 году в республике прошли образовательные конференции «Диалоги о налогах» и стартовала «Школа налоговой грамотности». В очных встречах приняли участие свыше 1200 предпринимателей, ещё более 7,5 тысячи представителей бизнеса получили информацию дистанционно.

На встречах эксперты разбирали изменения в налоговом законодательстве, риски дробления бизнеса и переход на НДС.

«Школа налоговой грамотности», открытая ТПП РТ при поддержке Минэкономики, проводит бесплатные консультации каждую среду. В 2025 году запущены и новые меры поддержки: бесплатный доступ к сервису сдачи отчётности, помощь в расчёте налогов и зарплаты, а также обучение сотрудников и поддержка рекламы.

Запись на консультации — по ссылке, справки по телефону Единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.