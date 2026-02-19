Татарстан вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга качества жизни

По итогам 2025 года республика заняла четвертое место в Национальном рейтинге качества жизни, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Тюменской области. Итоги представили президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), в котором участвовал и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Агентство стратегических инициатив — это автономная некоммерческая организация, созданная правительством России для продвижения социально-экономических проектов и улучшения делового климата. Один из ключевых инструментов АСИ — Национальный рейтинг качества жизни, который оценивает, насколько комфортно живется людям в разных регионах.

В 2025 году методология рассчета рейтинга была обновлена и синхронизирована с национальными целями развития и ключевыми показателями эффективности глав регионов. Исследование стало более детальным: теперь оно включает 12 направлений и 149 показателей (в предыдущей версии было 10 и 140 соответственно).

При расчете используют три типа данных:

• Статистические показатели — официальные данные ведомств.

• Геоаналитические данные — информация о транспортной доступности, инфраструктуре и загруженности объектов.

• Результаты опросов граждан — мнение людей о качестве медицины, образования, безопасности и работе властей.