Татарстан вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга качества жизни

news_top_970_100
Республика
19 февраля 2026  00:01

По итогам 2025 года республика заняла четвертое место в Национальном рейтинге качества жизни, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Тюменской области. Итоги представили президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), в котором участвовал и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Агентство стратегических инициатив — это автономная некоммерческая организация, созданная правительством России для продвижения социально-экономических проектов и улучшения делового климата. Один из ключевых инструментов АСИ — Национальный рейтинг качества жизни, который оценивает, насколько комфортно живется людям в разных регионах.

В 2025 году методология рассчета рейтинга была обновлена и синхронизирована с национальными целями развития и ключевыми показателями эффективности глав регионов. Исследование стало более детальным: теперь оно включает 12 направлений и 149 показателей (в предыдущей версии было 10 и 140 соответственно).

При расчете используют три типа данных:

• Статистические показатели — официальные данные ведомств.
• Геоаналитические данные — информация о транспортной доступности, инфраструктуре и загруженности объектов.
• Результаты опросов граждан — мнение людей о качестве медицины, образования, безопасности и работе властей.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга качества жизни
Нефть и пиво принесли бюджету РТ более 3 миллиардов акцизов за январь
Татарстан может пойти по пути Москвы в борьбе с неправильной парковкой
Более 1,2 тысячи татарстанцев прошли обучение налоговой грамотности
В Казани «Школа 21» от Сбера готовит инженеров для эры искусственного интеллекта
Пригородный поезд Свияжск – Казань изменит график движения на два дня
Каток на «Черном озере» в Казани снова открыт после снегопадов
ГТРК «Татарстан» и МВД представили фильм о преступлениях среди подростков