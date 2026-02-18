Татарстан может пойти по пути Москвы в борьбе с неправильной парковкой

18 февраля 2026  17:57

В республике обсуждают законопроект, который позволит местным властям эвакуировать машины, припаркованные с нарушением правил. Сейчас такие решения принимают только сотрудники ГАИ. Инициативу рассмотрели на заседании рабочей группы в Минюсте РТ.

Необходимость изменений объясняют остротой проблемы: Татарстан занимает восьмое место по численности населения и десятое — по размеру автопарка. Неправильная парковка во дворах и на улицах не только создаёт неудобства жителям, но и блокирует проезд экстренных служб.

Если поправки в КоАП примут, полномочия передадут по соглашению между МВД России и правительством республики. Финансирование — из регионального бюджета. По аналогичной схеме уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Московской области.

