Более 40 административных дел возбуждено в РТ из‑за неуборки снега и наледи

Республика
19 февраля 2026  08:19

Прокуратура республики проводит массовые проверки управляющих компаний, коммунальных служб, а также владельцев и арендаторов зданий, которые отвечают за очистку крыш и территорий от снега и наледи. Мероприятия идут по поручению прокурора РТ Альберта Суяргулова.

По данным пресс-службы ведомства, на сегодняшний день возбуждено уже более 40 административных дел. Надзорные органы внесли 280 представлений, ещё 82 руководителям организаций и муниципалитетов объявлены предостережения.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за состоянием кровель и предупредил, что все нарушители понесут ответственность по закону.

