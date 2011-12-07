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На месте детской площадки в Казани образовался огромный каток

В социальных сетях казанцы предлагают перемещаться по городу на коньках.

После выпавших накануне осадков сообщества Татарстана в социальных сетях не перестают пополняться жалобами, фотографиями и видеозаписями жителей республики.

Одни в своих публикациях показывают, как их автомобили покрылись ледяным «панцирем». Другие жалуются на скользкие дороги во дворах. Так, например, в ЖК «Радужный» лед полностью покрыл придомовую территорию так, что на месте детской площадки образовался огромный каток. От того третьи предложили перемещаться сегодня по городу на коньках.

КВ
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