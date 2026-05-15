Минниханов заявил о формировании нового многополярного мироустройства

На заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир» ее председатель, Раис Татарстана Рустам Минниханов, отметил, что с начала XXI века наметилась важная тенденция к формированию нового многополярного мирового порядка. Эти изменения, по его словам, стимулировали поиск новых форм взаимодействия России с государствами исламского мира.

Получение Россией статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества (ОИС) способствовало развитию двусторонних отношений. Особую роль в этом процессе Минниханов отвел академику Евгению Примакову и первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Благодаря их авторитету отношения между ОИС и Россией стали более конструктивными и многосторонними, расширились сферы сотрудничества в области безопасности, экономики, культуры и межрелигиозного диалога.

Минниханов подчеркнул, что дальнейшему укреплению партнерства способствует не только близость подходов к глобальным проблемам, но и общность нравственных ценностей.